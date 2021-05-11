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«Ванкувер» не вышел в плей-офф в пятый раз за шесть сезонов

08:37
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«Ванкувер» потерял шансы на попадание в плей-офф НХЛ сезона-2020/21. Команда не сможет побороться за Кубок Стэнли уже в пятый раз за последние шесть сезонов.

В прошлом сезоне «Ванкувер» смог выйти в плей-офф. Более того, в первом раунде был обыгран «Сент-Луис» со счетом 4-2 в серии. Во втором раунде «Ванкувер» уступил «Вегасу» (3-4).

Напомним, сегодня определились все участники плей-офф НХЛ.

Из Северного дивизиона в плей-офф вышли «Торонто», «Эдмонтон», «Виннипег» и «Монреаль».

Восточный дивизион в плей-офф представят «Питтсбург», «Вашингтон», «Бостон» и «Айлендерс».

Западный дивизион: «Вегас», «Колорадо», «Миннесота» и «Сент-Луис».

Центральный: «Каролина», «Флорида», «Тампа Бэй» и «Нэшвилл».

Регулярный сезон НХЛ завершится 19 мая.

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