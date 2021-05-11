Плей-офф НХЛ стартует 16 мая

Розыгрыш Кубка Стэнли сезона-2020/21 начнется в ночь на воскресенье, 16 мая, информирует пресс-служба НХЛ.

В первом матче первого раунда плей-офф «Вашингтон» на своей площадке примет «Бостон» (игра начнется в 02.15 по московскому времени).

Полное расписание матчей будет опубликовано в ближайшие дни.

Пока известны четыре пары первого раунда. Это также «Нэшвилл» — «Каролина», «Тампа» — «Флорида» и «Айлендерс» — «Питтсбург».

Напомним, сегодня определились все участники плей-офф НХЛ.

Из Северного дивизиона в плей-офф вышли «Торонто», «Эдмонтон», «Виннипег» и «Монреаль».

Восточный дивизион в плей-офф представят «Питтсбург», «Вашингтон», «Бостон» и «Айлендерс».

Западный дивизион: «Вегас», «Колорадо», «Миннесота» и «Сент-Луис».

Центральный: «Каролина», «Флорида», «Тампа Бэй» и «Нэшвилл».

Регулярный сезон НХЛ завершится 19 мая.