Плей-офф НХЛ стартует 16 мая
Розыгрыш Кубка Стэнли сезона-2020/21 начнется в ночь на воскресенье, 16 мая, информирует пресс-служба НХЛ.
В первом матче первого раунда плей-офф «Вашингтон» на своей площадке примет «Бостон» (игра начнется в 02.15 по московскому времени).
Полное расписание матчей будет опубликовано в ближайшие дни.
Пока известны четыре пары первого раунда. Это также «Нэшвилл» — «Каролина», «Тампа» — «Флорида» и «Айлендерс» — «Питтсбург».
Напомним, сегодня определились все участники плей-офф НХЛ.
Из Северного дивизиона в плей-офф вышли «Торонто», «Эдмонтон», «Виннипег» и «Монреаль».
Восточный дивизион в плей-офф представят «Питтсбург», «Вашингтон», «Бостон» и «Айлендерс».
Западный дивизион: «Вегас», «Колорадо», «Миннесота» и «Сент-Луис».
Центральный: «Каролина», «Флорида», «Тампа Бэй» и «Нэшвилл».
Регулярный сезон НХЛ завершится 19 мая.
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