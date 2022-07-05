«Ванкувер» готов обменять защитника Майерса

«Ванкувер» готов обменять защитника Тайлера Майерса, сообщает инсайдер Давид Паньотта.

Контракт 32-летнего игрока обороны рассчитан еще на два сезона. Кэпхит соглашения — 6 миллионов долларов в год.

С этого лета игрок может предоставить список из 10 клубов, в которые его нельзя будет обменять. До этого у него в контракте был прописан полный запрет на обмен без его согласия.

Тайлер Майерс был выбран «Баффало» на драфте-2008 под общим 12-м номером. В НХЛ он выступал за «Баффало», «Виннипег» и «Ванкувер».

В этом регулярном чемпионате он провел за «Кэнакс» 82 матча и набрал 18 (1+17) очков.