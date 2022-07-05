Нападающий Кольяно на год продлил контракт с «Колорадо»

Нападающий Эндрю Кольяно продлил контракт с «Колорадо». Новое соглашение рассчитано на год, сообщает инсайдер Франк Серавалли.

Зарплата 35-летнего хоккеиста составит 1,25 миллиона долларов.

В прошедшем сезоне Кольяно выиграл Кубок Стэнли в составе «Эвеланш». Он набрал 6 93+3) очков в 16 матчах плей-офф.

До этого в НХЛ он выступал за «Эдмонтон», «Анахайм», «Даллас» и «Сан-Хосе». Всего на счету Кольяно в лиге 1140 матчей и 426 (174+252) очка.