Вам не послышалось. Интервью Гурьянова в стиле битбокс

Нападающий «Далласа» Денис Гурьянов удивил в одном из интервью, сообщает The Athletic.

Он должен был выйти в эфир одной из радиостанций после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (2:1), в котором оформил дубль, но у него не было связи с журналистами. Тем временем, в студии было слышно, как развлекает себя россиянин в свободное время. Он оттачивал мастерство в искусстве битбокса.

Мастер Битбокса. Очень неожиданное интервью Дениса Гурьянова. https://t.co/52nOGYbpm2 — Ivan Shitik (@Damassk) November 19, 2019

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