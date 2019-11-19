Вам не послышалось. Интервью Гурьянова в стиле битбокс
17:04
Нападающий «Далласа» Денис Гурьянов удивил в одном из интервью, сообщает The Athletic.
Он должен был выйти в эфир одной из радиостанций после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (2:1), в котором оформил дубль, но у него не было связи с журналистами. Тем временем, в студии было слышно, как развлекает себя россиянин в свободное время. Он оттачивал мастерство в искусстве битбокса.
Мастер Битбокса. Очень неожиданное интервью Дениса Гурьянова. https://t.co/52nOGYbpm2— Ivan Shitik (@Damassk) November 19, 2019
НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...