«В плей-офф НХЛ будет 24 команды, чтобы попали «Чикаго», «Монреаль» и «Рейнджерс». Задоров рассказал инсайд о кубковом раунде

Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров рассказал о необычном формате плей-офф НХЛ, который лига собирается провести с августа по октябрь.

— НХЛ скоро возобновит сезон, но там могут быть дичайшие карантинные правила. Нельзя драться, плеваться на лед, подъезжать к вратарю...

— Я думаю, что такого точно не будет. С июня мы начнем тренироваться в маленьких группах. Ходить на тренировки по 3-4 человека, заниматься в зале, кататься. Потом все дезинфицируют, и придет новая группа. А уже в июле начнутся тренинг-кэмпы. И, как я слышал, будет 24 команды в плей-офф. Это делается, чтобы большие клубы, такие как «Чикаго», «Монреаль» или «Рейнджерс» тоже попали в кубковый раунд и немного разбавили нам players revenue (доход игроков — англ.), чтобы лига заработала больше денег.

Это пока неофициальная информация. Говорят, будет какая-то особая сетка. Команды, которые займут первые места в дивизионах, пройдут в следующий раунд и будут ждать других. Пока я не знаю, как это будет работать. (Михаил Зислис, Алексей Шевченко)

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