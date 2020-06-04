В «Питтсбурге» выявлен один случай заражения коронавирусом

Пресс-служба «Питтсбурга» сообщает об одном случае заболевания коронавирусом в команде. Имя хоккеиста не уточняется.

В заявлении «Пингвинз» отмечается, что игрок находится не в Питтсбурге. С того момента, как у него были выявлены первые симптомы, то он был сразу изолирован. Хоккеист восстанавливается и чувствует себя хорошо.

В составе «Питтсбурга» выступает российский нападающий Евгений Малкин.

Ранее стало известно, что регулярный сезон НХЛ был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. В плей-офф сыграют 24 команды — по 12 из Восточной и Западной конференций.

В отборочном раунде Кубка Стэнли команда с более высоким посевом будет хозяином в 1, 2 и 5 матчах. В первом и втором раундах, финалах конференций и финале Кубка Стэнли. — в матчах под номером 1,2, 5 и 7.