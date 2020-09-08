Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер прокомментировал игру форвардов Никиты Кучерова и Брэйдена Поинта в первом матче финала «Востока» против «Айлендерс» (8:2).

«У них невероятный хоккейный IQ. Эта парочка все может делать на высокой скорости, и от этого не будет страдать качество, — цитирует Купера официальный сайт НХЛ. — Для больших побед мало одной суперзвезды. Нужно минимум двое. Я вижу: чем дольше Кучеров играет вместе с Пойнтом, тем увереннее они себя чувствуют».

В матче против «Айлендерс» дуэт нападающих набрал по 5 очков.