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Сегодня, 07:21

В «Коламбусе» рассказали о сроках возвращения Лайне

Виктория Кравченко
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Генеральный менеджер «Коламбуса» Джон Дэвидсон заявил, что форвард Патрик Лайне не вернется в этом сезоне.

«Он не вернется», — сказал Дэвидсон в интервью The Athletic.

В середине декабря 2023-го форвард выбыл на полтора месяца из-за перелома ключицы.

В конце января стало известно, что финн пройдет программу помощи игрокам НХЛ, страдающим от алкогольной и наркотической зависимости, а также различных психологических проблем.

В сезоне-2023/24 25-летний Лайне набрал 9 (6+3) очков в 18 матчах за «Коламбус», контракт финна с зарплатой 8,7 миллиона долларов в год действует до конца сезона-2025/26.

Патрик Лайне
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
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«Сан-Хосе» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 74 50 24 104
2 Каролина 75 47 28 101
3 Вашингтон 73 36 37 82
4 Филадельфия 75 36 39 82
5 Айлендерс 73 31 42 77
6 Нью-Джерси 74 36 38 76
7 Питтсбург 73 32 41 75
8 Коламбус 74 24 50 60
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 75 43 32 101
2 Флорида 74 47 27 99
3 Торонто 73 42 31 93
4 Тампа-Бэй 73 41 32 89
5 Детройт 74 36 38 80
6 Баффало 75 35 40 75
7 Оттава 73 33 40 70
8 Монреаль 73 28 45 68
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 75 47 28 103
2 Колорадо 74 47 27 100
3 Виннипег 74 44 30 94
4 Нэшвилл 74 43 31 90
5 Сент-Луис 74 39 35 82
6 Миннесота 73 35 38 80
7 Аризона 74 31 43 67
8 Чикаго 74 22 52 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 74 46 28 100
2 Эдмонтон 72 45 27 94
3 Вегас 74 41 33 90
4 Лос-Анджелес 73 38 35 87
5 Калгари 73 34 39 73
6 Сиэтл 73 30 43 73
7 Анахайм 75 24 51 52
8 Сан-Хосе 73 17 56 42
Результаты / календарь
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2.04 02:00
Филадельфия – Айлендерс
- : -
2.04 02:00
Тампа-Бэй – Детройт
 - : -
2.04 02:00
Торонто – Флорида
 - : -
2.04 02:00
Коламбус – Колорадо
 - : -
2.04 02:00
Рейнджерс – Питтсбург
 - : -
2.04 04:00
Сент-Луис – Эдмонтон
 - : -
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Виннипег – Лос-Анджелес
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Сан-Хосе – Сиэтл
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И О
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 74 127
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 72 126
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 70 125
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 72 60
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 71 54
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 74 51
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 13 1.88
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