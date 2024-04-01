В «Коламбусе» рассказали о сроках возвращения Лайне

Генеральный менеджер «Коламбуса» Джон Дэвидсон заявил, что форвард Патрик Лайне не вернется в этом сезоне.

«Он не вернется», — сказал Дэвидсон в интервью The Athletic.

В середине декабря 2023-го форвард выбыл на полтора месяца из-за перелома ключицы.

В конце января стало известно, что финн пройдет программу помощи игрокам НХЛ, страдающим от алкогольной и наркотической зависимости, а также различных психологических проблем.

В сезоне-2023/24 25-летний Лайне набрал 9 (6+3) очков в 18 матчах за «Коламбус», контракт финна с зарплатой 8,7 миллиона долларов в год действует до конца сезона-2025/26.