«В городе новая звезда». Что пишут в Северной Америке о ярком дебюте Капризова в НХЛ

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов набрал 3 (1+2) в дебютном матче НХЛ против «Лос-Анджелеса». Россиянин забил решающий гол в овертайме и был признан первой звездой встречи.

Болельщики в Северной Америки не оставили без внимания дебют нападающего, который установил клубный рекорд результативности для новичков «Миннесоты».

You guys... that kid is really good at hockey. #kaprizov #hottake — Audra Martin (@Audra_Martin) January 15, 2021

«В городе новая звезда. Кирилл Капризов станет любимцем фанатов», — написал болельщик.

«Блестяще, изумительно, талантливо, классно», — оценила игру Капризова одна из зрительниц.

«Парнишка уже делает дела. Надеюсь, он продолжит в том же духе», — поделился мнением еще один поклонник хоккея.

Kirill Kaprizov trending at at #17 in the US on Twitter tonight. #mnwild. Goodnight. pic.twitter.com/7NXkn9mvAu — Brett Marshall ?? (@B_Marsh92) January 15, 2021

После такого дебюта многие предполагают, что Капризов будет фаворитом в борьбе за приз лучшему новичку сезона — «Колдер Трофи».

«Дайте ему контракт на 10 лет», — потребовал один из фанатов «Уайлд».

«Сегодня же куплю свитер с его фамилией», — заверил другой.

Капризова сразу же начали сравнивать с другими звездами НХЛ из России.