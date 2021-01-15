«В городе новая звезда». Что пишут в Северной Америке о ярком дебюте Капризова в НХЛ
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов набрал 3 (1+2) в дебютном матче НХЛ против «Лос-Анджелеса». Россиянин забил решающий гол в овертайме и был признан первой звездой встречи.
Болельщики в Северной Америки не оставили без внимания дебют нападающего, который установил клубный рекорд результативности для новичков «Миннесоты».
«В городе новая звезда. Кирилл Капризов станет любимцем фанатов», — написал болельщик.
«Блестяще, изумительно, талантливо, классно», — оценила игру Капризова одна из зрительниц.
«Парнишка уже делает дела. Надеюсь, он продолжит в том же духе», — поделился мнением еще один поклонник хоккея.
После такого дебюта многие предполагают, что Капризов будет фаворитом в борьбе за приз лучшему новичку сезона — «Колдер Трофи».
«Дайте ему контракт на 10 лет», — потребовал один из фанатов «Уайлд».
«Сегодня же куплю свитер с его фамилией», — заверил другой.
Капризова сразу же начали сравнивать с другими звездами НХЛ из России.
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