Овечкин — второй худший игрок сезона в НХЛ по показателю полезности

У капитана «Вашингтона» Александра Овечкина показатель полезности в НХЛ — «минус 15». Это один из худших показателей в лиге.

Он набрал полезность «минус 1» в матче против «Флориды» (2:5) в рамках регулярного чемпионата.

Овечкин занимает второе место в списке худших игроков лиги по статистике «плюс-минус». Хуже только у форварда «Сент-Луиса» Джордан Кайру («минус 17»).

Овечкин не забивает уже в четырех матчах НХЛ подряд. В этом сезоне на счету россиянина 18 матчей за «Вашингтон» и 14 (8+6) очков.

37-летний Овечкин занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, у него 788 голов. Россиянин уступает лишь Горди Хоу (801) и Уэйну Гретцки (894).