Советник председателя наблюдательного совета «Спартака» Валерий Каменский в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал неудачную серию Александра Овечкина в НХЛ, который не забивает четыре игры подряд.

«Александр же может забивать в каждой игре. Бывают и такие серии, значит, потом забьет. Ничего страшного здесь нет. Такая хоккейная жизнь. Нельзя обсуждать каждое движение Александра, дайте ему поиграть спокойно. Забьет он еще свои шайбы», — сказал Каменский «СЭ».

В этом сезоне на счету россиянина 18 матчей за «Вашингтон» и 14 (8+6) очков.

37-летний Овечкин занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, у него 788 голов. Россиянин уступает лишь Горди Хоу (801) и Уэйну Гретцки (894).