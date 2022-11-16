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Сегодня, 07:10

Что не так с Овечкиным? Он не забивает уже четыре матча

Андрей Жданюк
Корреспондент
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
Александра снова остановил русский вратарь.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Флорида» — «Вашингтон» — 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)
Голы: Барков — 4, 5:45 — 1:0. Райнхарт — 3 (бол., Экблад, Ткачак), 23:46 — 2:0. Строум — 5 (Снивли, Карлсон), 35:04 — 2:1. Казинс — 2 (Форслинг, Ткачак), 47:02 — 3:1. Карлсон — 3 (Густафссон, Манта), 51:15 — 3:2. Верхэге — 9 (Барков, Монтур), 57:00 — 4:2. Верхэге — 10 (п.в., Ткачак, Барков), 58:36 — 5:2.
Вратари: Бобровский — Кемпер (51:11 — 51:15, 57:23 — 58:36).
Штраф: 12 — 4.
Броски: 43 (22+14+7) — 42 (9+12+21).
Наши: — - Кузнецов (22.37/8/-2), Овечкин (25.31/3/-1).
16 ноября. Майами. FLA Live Arena.

Выездная серия складывается для «Вашингтона» крайне неудачно. Команда Питера Лавиолетта после поражения от «Тампы» вновь уступила, но на этот раз «Флориде». Главный тренер «столичных» вышел из ковид-протокола, однако кадровые проблемы «Кэпиталз» никуда не делись. Близок к своему возвращению защитник Дмитрий Орлов, но сегодня партнеры вновь были вынуждены обходиться без помощи россиянина.

Как минимум, от Александра Овечкина многие ждали результативной игры. Ни один хоккеист в истории НХЛ не набирал так много очков в матчах против «Флориды» — 88 (43+45) баллов в 68 встречах. Только в последних десяти играх на счету Александра 15 (8+7) очков. Однако на этот раз все вышло не так позитивно. Форвард остался без очков во втором матче подряд, и впервые в этом чемпионате его безголевая серия длится уже четыре игры.

В первом периоде у гостей ничего не получалось, а «Пантерз» обрушили на ворота Дарси Кемпера целый град бросков (22-9). Неудивительно, что с таким настроем «Флорида» открыла счет уже на шестой минуте встречи, а четвертым голом в сезоне отметился Александр Барков. Джон Карлсон ошибся при выводе шайбы из своей зоны, но и Кемпер в этом эпизоде мог сыграть надежнее.

«Вашингтон» был ужасен в первой половине встречи. У команды ничего не получалось в атаке в равных составах, хотя и большинство снова сломалось. «Столичные» не реализовали в матче пять попыток, а после возвращения в состав Карлсона статистика в этом компоненте совсем удручающая (0 из 17). Зато «Флорида» свою единственную попытку реализовала. У Сэма Райнхарта получился бейсбольный трюк, и благодаря ему он упрочил преимущество своей команды.

В концовке второго периода Дилан Строум распечатал Сергея Бобровского, и этот гол помог «столичным» взбодриться. После перерыва «Вашингтон» было не узнать. Лавиолетт заменил в первом звене Сонни Милано на Алексея Протаса, и атака команды заиграла новыми красками. Впервые в матче Бобровскому пришлось включать максимальные обороты, а в третьем периоде по его воротам нанесли 21 бросок. Но сегодня Сергей был очень хорош. Он не играл с 5 ноября и наконец-то показал то, чего от него ждут болельщики. 41 сейв и звание первой звезды матча.

Помимо Строума его смог огорчить только Карлсон, который исправился за персональную ошибку и набрал 2 (1+1) очка. Однако его команде это никак не помогло. Несмотря на прессинг в концовке, «Флорида» довела дело до конца, а дублем на финишной прямой отметился Картер Верхэге. На лице Овечкина снова читалась печаль. Форвард нанес лишь три броска, заработал очередной минус и разве что провел несколько мощных силовых приемов. Пока дела у его команды складываются не лучшим образом, а на очереди выездной матч против проснувшегося «Сент-Луиса».

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Флорида Пантерз
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6 Вашингтон 18 7 11 16
7 Питтсбург 16 6 10 15
8 Коламбус 15 5 10 11
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 16 14 2 28
2 Торонто 17 9 8 21
3 Тампа-Бэй 16 9 7 19
4 Флорида 16 9 7 19
5 Детройт 16 7 9 18
6 Монреаль 16 8 8 17
7 Баффало 16 7 9 14
8 Оттава 15 5 10 11
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2 Виннипег 14 9 5 19
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Флорида – Вашингтон
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