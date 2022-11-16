Что не так с Овечкиным? Он не забивает уже четыре матча
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Флорида» — «Вашингтон» — 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)
Голы: Барков — 4, 5:45 — 1:0. Райнхарт — 3 (бол., Экблад, Ткачак), 23:46 — 2:0. Строум — 5 (Снивли, Карлсон), 35:04 — 2:1. Казинс — 2 (Форслинг, Ткачак), 47:02 — 3:1. Карлсон — 3 (Густафссон, Манта), 51:15 — 3:2. Верхэге — 9 (Барков, Монтур), 57:00 — 4:2. Верхэге — 10 (п.в., Ткачак, Барков), 58:36 — 5:2.
Вратари: Бобровский — Кемпер (51:11 — 51:15, 57:23 — 58:36).
Штраф: 12 — 4.
Броски: 43 (22+14+7) — 42 (9+12+21).
Наши: — - Кузнецов (22.37/8/-2), Овечкин (25.31/3/-1).
16 ноября. Майами. FLA Live Arena.
Выездная серия складывается для «Вашингтона» крайне неудачно. Команда Питера Лавиолетта после поражения от «Тампы» вновь уступила, но на этот раз «Флориде». Главный тренер «столичных» вышел из ковид-протокола, однако кадровые проблемы «Кэпиталз» никуда не делись. Близок к своему возвращению защитник Дмитрий Орлов, но сегодня партнеры вновь были вынуждены обходиться без помощи россиянина.
Как минимум, от Александра Овечкина многие ждали результативной игры. Ни один хоккеист в истории НХЛ не набирал так много очков в матчах против «Флориды» — 88 (43+45) баллов в 68 встречах. Только в последних десяти играх на счету Александра 15 (8+7) очков. Однако на этот раз все вышло не так позитивно. Форвард остался без очков во втором матче подряд, и впервые в этом чемпионате его безголевая серия длится уже четыре игры.
В первом периоде у гостей ничего не получалось, а «Пантерз» обрушили на ворота Дарси Кемпера целый град бросков (22-9). Неудивительно, что с таким настроем «Флорида» открыла счет уже на шестой минуте встречи, а четвертым голом в сезоне отметился Александр Барков. Джон Карлсон ошибся при выводе шайбы из своей зоны, но и Кемпер в этом эпизоде мог сыграть надежнее.
«Вашингтон» был ужасен в первой половине встречи. У команды ничего не получалось в атаке в равных составах, хотя и большинство снова сломалось. «Столичные» не реализовали в матче пять попыток, а после возвращения в состав Карлсона статистика в этом компоненте совсем удручающая (0 из 17). Зато «Флорида» свою единственную попытку реализовала. У Сэма Райнхарта получился бейсбольный трюк, и благодаря ему он упрочил преимущество своей команды.
В концовке второго периода Дилан Строум распечатал Сергея Бобровского, и этот гол помог «столичным» взбодриться. После перерыва «Вашингтон» было не узнать. Лавиолетт заменил в первом звене Сонни Милано на Алексея Протаса, и атака команды заиграла новыми красками. Впервые в матче Бобровскому пришлось включать максимальные обороты, а в третьем периоде по его воротам нанесли 21 бросок. Но сегодня Сергей был очень хорош. Он не играл с 5 ноября и наконец-то показал то, чего от него ждут болельщики. 41 сейв и звание первой звезды матча.
Помимо Строума его смог огорчить только Карлсон, который исправился за персональную ошибку и набрал 2 (1+1) очка. Однако его команде это никак не помогло. Несмотря на прессинг в концовке, «Флорида» довела дело до конца, а дублем на финишной прямой отметился Картер Верхэге. На лице Овечкина снова читалась печаль. Форвард нанес лишь три броска, заработал очередной минус и разве что провел несколько мощных силовых приемов. Пока дела у его команды складываются не лучшим образом, а на очереди выездной матч против проснувшегося «Сент-Луиса».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|16
|13
|3
|26
|2
|Айлендерс
|17
|11
|6
|22
|3
|Каролина
|16
|10
|6
|21
|4
|Рейнджерс
|17
|8
|9
|19
|5
|Филадельфия
|16
|7
|9
|17
|6
|Вашингтон
|18
|7
|11
|16
|7
|Питтсбург
|16
|6
|10
|15
|8
|Коламбус
|15
|5
|10
|11
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|16
|14
|2
|28
|2
|Торонто
|17
|9
|8
|21
|3
|Тампа-Бэй
|16
|9
|7
|19
|4
|Флорида
|16
|9
|7
|19
|5
|Детройт
|16
|7
|9
|18
|6
|Монреаль
|16
|8
|8
|17
|7
|Баффало
|16
|7
|9
|14
|8
|Оттава
|15
|5
|10
|11
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|16
|9
|7
|20
|2
|Виннипег
|14
|9
|5
|19
|3
|Колорадо
|14
|8
|6
|17
|4
|Миннесота
|16
|7
|9
|16
|5
|Чикаго
|15
|6
|9
|15
|6
|Нэшвилл
|16
|7
|9
|15
|7
|Аризона
|15
|6
|9
|13
|8
|Сент-Луис
|14
|6
|8
|12
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|17
|13
|4
|26
|2
|Лос-Анджелес
|18
|10
|8
|21
|3
|Сиэтл
|16
|8
|8
|19
|4
|Эдмонтон
|16
|9
|7
|18
|5
|Калгари
|15
|7
|8
|16
|6
|Сан-Хосе
|18
|6
|12
|15
|7
|Ванкувер
|17
|5
|12
|13
|8
|Анахайм
|16
|5
|11
|11
|16.11
|03:00
|
Баффало – Ванкувер
|4 : 5
|16.11
|03:00
|
Монреаль – Нью-Джерси
|1 : 5
|16.11
|03:00
|
Питтсбург – Торонто
|2 : 5
|16.11
|03:00
|
Тампа-Бэй – Даллас
|5 : 4 ОТ
|16.11
|03:00
|
Флорида – Вашингтон
|5 : 2
|16.11
|03:30
|
Коламбус – Филадельфия
|5 : 4 ОТ
|16.11
|04:00
|
Нэшвилл – Миннесота
|2 : 1
|16.11
|06:00
|
Анахайм – Детройт
|3 : 2 ОТ
|16.11
|06:00
|
Вегас – Сан-Хосе
|2 : 5
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|16
|32
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|16
|28
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|14
|25
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|16
|15
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|17
|13
|
|
Андрей Свечников
Каролина
|16
|12
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|13
|1.96
|
|
Коннор Хеллибак
Виннипег
|11
|2.08
|
|
Витек Ванечек
Нью-Джерси
|10
|2.10