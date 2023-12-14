Тройка Шайфли-Виларди-Элерс набрала 11 очков в матче «Лос-Анджелес» — «Виннипег»

Тройка нападения «Виннипега» Марк Шайфли, Николай Элерс и Габриэль Виларди набрала 11 очков в выездном матче с «Лос-Анджелесом» (5:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

«Джетс» отыгрались со счета 0:2 после первого периода.

Шайфли набрал 3 (2+1) очка, Элерс — 4 (2+2) очка, а Виларди, который играл против бывшего клуба, также набрал 4 (1+3) очка. Показатель «плюс/минус» у всех троих игроков составил «+5».

«Виннипег» набрал 36 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Лос-Анджелес» с 36 очками занимает 4-ю строчку «Запада», опережая «Джетс» по дополнительным показателям.