Агент Годро проведет новую встречу с руководством «Калгари» на этой неделе

Агент нападающего Джонни Годро проведет новую встречу с руководством «Калгари» на этой неделе, сообщает The Athletic.

«Огоньки» предлагают хоккеисту контракт на 8 лет с зарплатой в 9,5 миллиона долларов. Однако за последний месяц стороны так и не пришли к соглашению.

28-летний игрок может стать неограниченно свободным агентом 13 июля. По действующему контракту его зарплата составляет 6,75 миллиона долларов в год.

В минувшем сезоне в его активе 115 (40+75) очков в 81 матче регулярного чемпионата при полезности «+64» (лучший результат в лиге с 1987 года).

Кроме того, форвард первым в XXI веке набрал 90 (34+56) очков в равных составах.