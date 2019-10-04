Три голевые передачи Сергачева помогли «Тампе» обыграть «Флориду»

«Тампа-Бэй» переиграла «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2).

Российский защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачев отметился тремя голевыми передачами. Его одноклубник и соотечественник Никита Кучеров набрал 2 (1+1) очка. Голкипер Андрей Василевский отразил 35 из 37 бросков по своим воротам и стал второй звездой встречи.

Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 25 из 29 бросков. Евгений Дадонов очков не набрал.

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«Тампа-Бэй» — «Флорида» — 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)

Голы: Кучеров — 1 (Сергачев, Жозеф), 6:39 — 1:0. Хоффман — 1 (Трочек, Коннолли), 22:35 — 1:1. Шаттенкирк — 1 (Сергачев, Киллорн), 30:28 — 2:1. Трочек — 1 (мен., Экблад), 48:49 — 2:2. Палат — 1 (бол., Киллорн, Сергачев), 49:34 — 3:2. Марун — 1 (Хедман, Кучеров), 53:51 — 4:2. Чернак — 1 (п.в., Чирелли), 59:14 — 5:2.

Вратари: Василевский (5:52 — 6:39) — Бобровский (57:27 — 57:50, 58:08 — 59:14).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 30 (8+9+13) — 37 (12+16+9).

Наши: Кучеров (18.02/2/+1), Сергачев (17.08/0/+2) — Дадонов (16.46/7/-1).

4 октября. Тампа. Amalie Arena.

Nikita Kucherov with a warm welcome to the 2019-20 season. ?#FLAvsTBL | #GoBolts pic.twitter.com/rF3PyP0JLR — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) October 3, 2019

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