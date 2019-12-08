Тренин забил дебютный гол в НХЛ. Видео
05:15
«Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Нью-Джерси» (3:2, середина второго периода). На 26-й минуте отличился российский форвард «хищников» Яков Тренин. Во второй игре в лиге он забил дебютный гол.
? YAKOV TRENIN 1ST NHL GOAL!!!— Here's Your Replay ?? (@HeresYourReplay) December 8, 2019
3-2 #NSH pic.twitter.com/sj6qTVOFQ4
В 18 матчах АХЛ на счету Тренина 25 (13+12) очков.
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