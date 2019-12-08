Тренин забил дебютный гол в НХЛ. Видео

«Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Нью-Джерси» (3:2, середина второго периода). На 26-й минуте отличился российский форвард «хищников» Яков Тренин. Во второй игре в лиге он забил дебютный гол.

В 18 матчах АХЛ на счету Тренина 25 (13+12) очков.

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