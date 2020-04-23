Тренин не собирается возвращаться в КХЛ

Нападающий «Нэшвилла» Яков Тренин рассказал о своем будущем. В 21 матче он набрал 6 (2+4) очков.

— Мне из «Трактора» звонили, они в курсе, что у меня кончается контракт, — цитирует Тренина Allhockey. — Спрашивали, какие планы, и сказали, что им звонят клубы с целью выкупить права. Я сказал, что в КХЛ пока не собираюсь и надеюсь продлить контракт с «Нэшвиллом».



— А в Челябинске не предлагали играть?



— Предлагали. Сказали: «Если с «Нэшвиллом» что-то не получится, то мы тебя ждем. Надеемся, ты вернешься в «Трактор». Но мне хотелось бы закрепиться в НХЛ.

— А что говорят в «Нэшвилле» по поводу продления контракта?

— Сейчас ведем переговоры. Пока еще не пришли к общему знаменателю.



— В одном интервью вы говорили, что хотите подписать односторонний контракт, чтобы не играть больше в АХЛ.

— Да. Три года в АХЛ отыграл — хватит уже.