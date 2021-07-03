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Генменеджер «Миннесоты» — о контракте Капризова: «Нужно найти золотую середину»

21:39
Кирилл Капризов. Фото Ethan Miller, Twitter
Кирилл Капризов. Фото Ethan Miller, Twitter
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Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин заявил, что клуб не собирается подписывать краткосрочный новый контракт с нападающим Кириллом Капризовым.

«У нас идет открытый диалог. Пока ничего нового сообщить не могу. Но это не значит, что мы взяли паузу.

Послушайте, бывают ситуации намного тяжелее и сложнее. Я знаю это и по своему опыту. Как игрок и как генеральный менеджер.

Нужно найти золотую середину. Нужно понять точку зрения другой стороны. Они пытаются добиться своей цели, мы — своей. Просто нужно чуть больше времени, чтобы уладить все вопросы. Но я уверен, что мы придем к компромиссу», — цитирует Герина The Athletic.

Представители североамериканского клуба хотят подписать с Кириллом долгосрочный контракт на 7-8 лет. Сам Капризов хочет подписаться на 2-3 года. Представители российского нападающего объясняют заинтересованность в краткосрочном контракте тем, что Капризов не хочет вести переговоры о новом контракте в возрасте 31-32 лет, а намерен выйти на рынок в возрасте 26-27 лет, чтобы подписать еще более выгодное соглашение.

24-летний форвард стал лучшим среди всех дебютантов НХЛ по заброшенным шайбам (27), набранным очкам (51), голам в большинстве (восемь) и броскам в створ ворот (157), сыграв 55 матчей за «Миннесота Уайлд».

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Иван Шитик все материалы автора

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