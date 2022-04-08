Главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан поделился впечатлениями от игры вратаря Игоря Шестеркина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (3:0).

В предыдущих двух матчах Шестеркин пропустил по три шайбы — от «Айлендерс» (0:3) и «Филадельфии» (3:4 Б).

«Я думаю, что он был превосходен. Многие беспокоились за него, а я нет. Он играл очень хорошо, сделал несколько настоящих важных сейвов в ключевые моменты», — приводит слова Галлана официальный сайт НХЛ.

26-летний россиянин отразил все 30 бросков по своим воротам и был признан первой звездой встречи, а также второй звездой игрового дня.