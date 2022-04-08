Свечников обновил свой рекорд результативности за сезон в НХЛ

Форвард «Каролины» Андрей Свечников сделал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (5:3).

Таким образом, 22-летний россиянин набрал 62 (27+35) очка в 68 матчах сезона и побил собственный рекорд результативности. В сезоне-2019/20 Свечников набрал 61 (24+37) очко в 68 играх.

Также Свечников был признан третьей звездой матча против «Сэйбрз».