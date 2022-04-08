Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин пошутил над вратарем клуба Игорем Шестеркиным после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Пингвинз» (3:0).

«Еще бы забивать умел, мог бы побольше денег просить, а так ему цена 1,5 миллиона пока», — сказал нападающий на пресс-конференции после встречи.

Отметим, что кэпхит Шестеркина по четырехлетнему контракту с «Рейнджерс» составляет 5,67 миллиона долларов. Средняя зарплата Панарина — 11,64 миллиона долларов.

В прошедшей встрече вратарь отразил 30 бросков из 30, оформив четвертый шат-аут в нынешнем сезоне НХЛ. Всего на его счету 47 матчей, в которых он отразил в среднем 93,5% бросков при коэффициенте надежности 2,10.