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Тренер «Питтсбурга»: «Ребята упорно работали в течение года, чтобы побороться за Кубок Стэнли»

07:18
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Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (5:4 ОТ). Обе команды обеспечили себе участие в плей-офф.

«Мы собираемся насладиться этим сегодня вечером. Ребята очень упорно работали в течение всего года, чтобы заработать привилегию побороться за Кубок Стэнли. Я определенно горжусь командой за то, чего они достигли на данный момент. Ни в коем случае никто из нас не удовлетворен. Мы понимаем, что предстоит много работы, но вечером мы собираемся сделать глубокий вдох и просто насладиться этим», — приводит слова Салливана официальный сайт НХЛ.

«Вашингтон» и «Питтсбург» имеют по 69 очков и занимают первое и второе места в Восточном дивизионе, опережая идущих на пятой строчке «Рейнджерс» на 11 очков.

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