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Отличные спасения Василевского за «Тампу» в очередном матче на ноль. Видео

06:44
Андрей Василевский в матче против &quot;Далласа&quot;. Фото ХК "Тампа"
Андрей Василевский в матче против &amp;quot;Далласа&amp;quot;. Фото ХК &quot;Тампа&quot;
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Вратарь «Тампы» Андрей Василевский оформил шатаут в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» (4:0).

Россиянин отразил 20 бросков по своим воротам и был признан первой звездой встречи. На счету Василевского пять матчей на ноль.

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