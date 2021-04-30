Отличные спасения Василевского за «Тампу» в очередном матче на ноль. Видео
06:44
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский оформил шатаут в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» (4:0).
Россиянин отразил 20 бросков по своим воротам и был признан первой звездой встречи. На счету Василевского пять матчей на ноль.
Add another @pepsi shutout to Andrei Vasilevskiy's season! pic.twitter.com/vgrK9JcB9c— NHL (@NHL) April 30, 2021
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