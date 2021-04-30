Отличные спасения Василевского за «Тампу» в очередном матче на ноль. Видео

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский оформил шатаут в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» (4:0).

Россиянин отразил 20 бросков по своим воротам и был признан первой звездой встречи. На счету Василевского пять матчей на ноль.