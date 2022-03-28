Таблица лучших бомбардиров НХЛ: Капризов опустился на девятое место, Овечкин на 14-м

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов опустился на девятое место в таблице лучших бомбардиров сезона в НХЛ

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (3:2 ОТ).

Теперь на счету 24-летнего россиянина 81 (36+45) очко в 63 матчах. Капризов опустился на девятое место в списке лучших бомбардиров, уступив восьмую строчку форварду «Колорадо» Назему Кадри, который набрал 2 (1+1) очка.

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин опустился с 13-го на 14-е место.

Список лучших бомбардиров НХЛ сезона-2021/22:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 97 (35+62) очков в 65 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 94 (47+47) в 66 матчах

3. Джонни Годро («Калгари») — 90 (30+60) в 65 матчах

4. Джонатан Юбердо («Флорида») — 90 (21+69) в 65 матчах

5. Остон Мэттьюс («Торонто») — 83 (48+35) в 60 матчах

6. Мэттью Ткачак («Калгари») — 82 (32+50) в 65 матчах

7. Кайл Коннор («Виннипег») — 82 (41+41) в 67 матчах

8. Назем Кадри («Колорадо») — 81 (26+55) в 63 матчах

9. Кирилл Капризов («Миннесота») — 81 (36+45) в 63 матчах

10. Роман Йоси («Нэшвилл») — 81 (18+63) в 64 матчах

...

...14. Александр Овечкин («Вашингтон») — 78 (42+36) в 65 матчах