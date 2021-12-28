Главный тренер «Эдмонтона» Дэйв Типпетт прокомментировал вызов защитника Дмитрия Саморукова из АХЛ.

«Броберг и Саморуков пока осваиваются. Они крупные ребята, у них немало таланта, но пока еще «сырого». По Саморукову что-то конкретное можно будет сказать, когда мы увидим его в официальных играх. Он был ведущим защитником команды в АХЛ, посмотрим, что он сможет на уровне повыше».

Саморукову не хватает только опыта. Он через многое прошел, включая травмы в прошлом году в КХЛ и в этом во время тренировочного лагеря, где он очень неплохо себя проявил. Саморуков хорошо работает на тренировках, все, что ему нужно, — это играть», — приводит слова Типпетта официальный сайт НХЛ.

В текущем сезоне 22-летний россиянин провел в АХЛ 15 матчей и набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «-5».

Саморуков был выбран «Ойлерз» на драфте-2017 под общим 84-м номером. Он пока не дебютировал в НХЛ.