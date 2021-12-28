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Малкин провел первую тренировку с полным контактом после травмы

03:53
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Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин провел первую тренировку без ограничений после травмы, сообщает официальный сайт НХЛ.

«Евгений вряд ли будет готов к матчу с «Оттавой». Но он и Брайан Раст добились серьезного прогресса. На это указывает тот факт, что они тренируются в полном объеме. Вероятность возвращения Раста велика. Думаю, для Джино это слишком рано», — сказал главный тренер «пингвинов» Майк Салливан.

Малкин перенес операцию на правом колене в июне 2021 года. Восстановление должно было занять не менее полугода. 19 декабря 35-летний форвард уже приступил к тренировкам с командой.

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Сергей Разин все материалы автора
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