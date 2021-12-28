Алексеев вызван в тренировочный состав «Вашингтона»
09:38
Российский защитник Александр Алексеев в понедельник был приписан к тренировочному составу «Вашингтона» вместе с форвардом Бреттом Лисоном, информирует сайт НХЛ.
Также «Вашингтон» вызвал в основную команду из АХЛ вратаря Финикса Копли и защитника Михала Кемпни.
Алексеев был выбран «Кэпиталз» под 31-м номером драфта-2018. В 24 матчах этого сезона за «Херши» в АХЛ он набрал 4 (1+3) очка.
В воскресенье НХЛ и профсоюз игроков НХЛПА договорились о возвращении на временной основе к формированию тренировочных составов команд, а также о внесении временных изменений в коллективное трудовое соглашение в условиях пандемии COVID-19.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/alekseev-vyzvan-v-trenirovochnyj-sostav-vashingtona/c-329237400
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