Тренер «Далласа» объяснил эффективность Худобина

Главный тренер «Далласа» Рик Боунесс назвал причины успешной игры вратаря Антона Худобина в первом матче финала Кубка Стэнли против «Тампы» (4:1).

«Я могу долго говорить об Антоне, он — отличный спортсмен. Но тут речь совсем не о стилях игры и рассуждениях, кто как красиво делает свою работу. Просто нужно останавливать шайбы, — цитирует Боунесса официальный сайт НХЛ. — Худобин делает все, что в его силах, чтобы остановить каждый бросок. Сегодня мы увидели страсть в его игре, что Антон хочет побеждать, и он просто отражает броски, один за одним. У него очень сильный фокус на том, чтобы остановить каждую следующую шайбу, которая прилетает к его воротам. Он здорово играет позиционно, отлично видит площадку. Но самое важное, что в Худобине есть дух соперничества. Он делает все, чтобы останавливать шайбы. И поэтому так эффективен».

Антон Худобин признан первой звездой финального матча. В этой игре он отразил 35 бросков.