Тотт Рирден – об Овечкине: "Такие таланты определяют лицо поколения"

Тренер "Вашингтона" Тодд Рирден прокомментировал достижение Александра Овечкина, который забил 50 шайб в восьмом сезоне НХЛ. Российский форвард оформил дубль в матче против "Тампы" (6:3).

– Безусловно, это феноменальное достижение, и я уверен, что он будет играть на таком уровне еще несколько лет, – цитирует Рирдена официальный сайт НХЛ. – Восемь раз по 50 шайб – это выдающийся результат. В этом году он забивал голы самым разными способами.

Нам очень повезло, что в Вашингтоне есть такой хоккеист, и он играет за нашу команду. Такие таланты определяют лицо поколения. И НХЛ очень повезло, что он играет в лиге.

Мы в "Кэпиталз" избалованы тем, что видим его игру каждый день. Как и вся НХЛ. Я чрезвычайно рад за него, потому что он очень много работает и заслужил такое признание.

Овечкин стал третьим игроком в истории НХЛ, который забил 50 и более голов в восьми сезонах. Лидируют по этому показателю Уэйн Гретцки и Майк Босси.

На счету 33-летнего Александра Овечкина 658 шайб в 1081 матче НХЛ.