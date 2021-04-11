Торторелла рассказал о роли защитника Савара в «Коламбусе»
Главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла оценил обмен защитника Дэвида Савара в «Тампу».
«Он играл огромную роль в нашей команде. Очень большую. Это мой шестой сезон в команде. Он рос на моих глазах, я видел, как с ним наша оборона становится все стабильнее. И он был очень важен для команды в раздевалке, помогая создать нужную атмосферу. Савар — настоящий хоккеист. Ему нравится находиться на льду, он поддерживает партнеров, помогает им расслабиться. На площадке он всегда выкладывается по максимуму. Ничего не боится», — цитирует Тортореллу русскоязычный сайт НХЛ.
Напомним, что в «Тампу» в рамках трехстороннего обмена перешли Савар и защитник «Детройта» Брайан Лашофф. «Блю Джэкетс» получили пик первого раунда драфта-2021 и пик третьего раунда драфта-2022, а «Ред Уингз» — пик четвертого раунда драфта-2021.
В текущем сезоне 30-летний Савар, всю карьеру выступавший за «Коламбус», провел 40 матчей в НХЛ, в которых набрал 6 (1+5) очков.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/tampa-usililas-savard/c-323522810
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