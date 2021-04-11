Генменеджер «Тампы» рад обмену защитника Савара из «Коламбуса»

Генеральный менеджер «Тампы» Жюльен Брисбуа поделился мнением об обмене, в результате которого состав клуба пополнил защитник «Коламбуса» Дэвид Савар.

«По мере приближения дедлайна мы определились, где нам нужно усилиться, решив, что нам нужен защитник с правым хватом, который может играть в первых двух парах. Мы быстро сосредоточили все внимание на Давиде Саваре, посчитав, что он лучше других подходит на эту роль.

Мы помним, как Давид играл против нашей команды в двух последних плей-офф, знаем, что это очень неуступчивый и надежный защитник, против него очень тяжело играть. Мы решили, что нашей команде нужен такой игрок. Он поможет нам задержаться в плей-офф. Если честно, я не думал, что у нас получится осуществить такую сделку, поэтому я очень рад, что она состоялась, и Давид теперь с нами", — цитирует а русскоязычный сайт НХЛ.

Напомним, что в «Тампу» в рамках трехстороннего обмена перешли Савар и защитник «Детройта» Брайан Лашофф. «Блю Джэкетс» получили пик первого раунда драфта-2021 и пик третьего раунда драфта-2022, а «Ред Уингз» — пик четвертого раунда драфта-2021.

В текущем сезоне 30-летний Савар, всю карьеру выступавший за «Коламбус», провел 40 матчей в НХЛ, в которых набрал 6 (1+5) очков. 30-летний Лашофф в этом сезоне не играл в НХЛ.