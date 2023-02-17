Торопченко забросил 4-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Сент-Луис» вышел вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси». В начале второго периода счет стал 2:1.

Голом на 24-й минуте встречи отметился российский нападающий Алексей Торопченко. Для 23-летнего россиянина эта заброшенная шайба стала 4-й в текущем сезоне.