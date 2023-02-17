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Сегодня, 06:37

«Бостон» на выезде разгромил «Нэшвилл»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Бостон» переиграл «Нэшвилл» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:0. «Брюинз» одержали вторую победу подряд. «Предаторз» потерпели второе поражение кряду.

Российский нападающий Яков Тренин сыграл 16 минут и 40 секунд, отметившись четырьмя бросками по воротам гостей.

«Бостон» лидирует в Восточной конференции — 87 очков. «Нэшвилл» идет на 10-й строчке в Западной конференции — 56 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Бостон» — 0:5 (0:1, 0:3, 0:1)

Голы: Маршан — 17 (Бержерон), 2:54 — 0:1. Смит — 4 (Макэвой), 21:11 — 0:2. Бержерон — 19 (бол., Линдхольм, Холл), 28:06 — 0:3. Форборт — 5 (Фолиньо, Грызлик), 31:15 — 0:4. Фредерик — 11 (Фолиньо, Линдхольм), 53:47 — 0:5.

Вратари: Сарос — Суэймен.

Штраф: 18 — 6.

Броски: 28 (8+10+10) — 30 (18+7+5).

Наши: Тренин (16.40/4/-1) — -.

17 февраля. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17159 зрителей.

Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Нэшвилл Предаторз
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 54 36 18 80
2 Нью-Джерси 53 35 18 75
3 Рейнджерс 54 32 22 72
4 Питтсбург 53 27 26 63
5 Вашингтон 57 28 29 62
6 Айлендерс 57 27 30 61
7 Филадельфия 55 22 33 54
8 Коламбус 55 17 38 38
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 54 41 13 87
2 Торонто 55 33 22 74
3 Тампа-Бэй 54 35 19 73
4 Флорида 58 28 30 62
5 Баффало 53 27 26 58
6 Детройт 53 25 28 58
7 Оттава 53 26 27 55
8 Монреаль 55 23 32 50
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 55 30 25 71
2 Виннипег 55 34 21 69
3 Колорадо 53 29 24 63
4 Миннесота 54 28 26 61
5 Нэшвилл 52 25 27 56
6 Сент-Луис 53 25 28 53
7 Аризона 55 19 36 46
8 Чикаго 53 16 37 37
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 54 32 22 68
2 Лос-Анджелес 55 30 25 67
3 Сиэтл 54 30 24 66
4 Эдмонтон 55 30 25 66
5 Калгари 54 25 29 61
6 Ванкувер 55 21 34 46
7 Сан-Хосе 55 17 38 45
8 Анахайм 55 17 38 40
Результаты / календарь
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20.02
21.02
22.02
17.02 03:00
Вашингтон – Флорида
 3 : 6
17.02 03:00
Каролина – Монреаль
 6 : 2
17.02 03:00
Коламбус – Виннипег
 3 : 1
17.02 04:00
Нэшвилл – Бостон
 0 : 5
17.02 05:00
Сент-Луис – Нью-Джерси
 - : -
17.02 05:00
Калгари – Детройт
 - : -
17.02 06:00
Вегас – Сан-Хосе
 - : -
17.02 06:00
Сиэтл – Филадельфия
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 55 99
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 53 80
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 54 78
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 55 42
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 53 39
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

53 36
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 34 1.90
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 23 2.17
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 41 2.23
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