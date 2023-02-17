«Бостон» на выезде разгромил «Нэшвилл»
«Бостон» переиграл «Нэшвилл» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:0. «Брюинз» одержали вторую победу подряд. «Предаторз» потерпели второе поражение кряду.
Российский нападающий Яков Тренин сыграл 16 минут и 40 секунд, отметившись четырьмя бросками по воротам гостей.
«Бостон» лидирует в Восточной конференции — 87 очков. «Нэшвилл» идет на 10-й строчке в Западной конференции — 56 очков.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Нэшвилл» — «Бостон» — 0:5 (0:1, 0:3, 0:1)
Голы: Маршан — 17 (Бержерон), 2:54 — 0:1. Смит — 4 (Макэвой), 21:11 — 0:2. Бержерон — 19 (бол., Линдхольм, Холл), 28:06 — 0:3. Форборт — 5 (Фолиньо, Грызлик), 31:15 — 0:4. Фредерик — 11 (Фолиньо, Линдхольм), 53:47 — 0:5.
Вратари: Сарос — Суэймен.
Штраф: 18 — 6.
Броски: 28 (8+10+10) — 30 (18+7+5).
Наши: Тренин (16.40/4/-1) — -.
17 февраля. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17159 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|54
|36
|18
|80
|2
|Нью-Джерси
|53
|35
|18
|75
|3
|Рейнджерс
|54
|32
|22
|72
|4
|Питтсбург
|53
|27
|26
|63
|5
|Вашингтон
|57
|28
|29
|62
|6
|Айлендерс
|57
|27
|30
|61
|7
|Филадельфия
|55
|22
|33
|54
|8
|Коламбус
|55
|17
|38
|38
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|54
|41
|13
|87
|2
|Торонто
|55
|33
|22
|74
|3
|Тампа-Бэй
|54
|35
|19
|73
|4
|Флорида
|58
|28
|30
|62
|5
|Баффало
|53
|27
|26
|58
|6
|Детройт
|53
|25
|28
|58
|7
|Оттава
|53
|26
|27
|55
|8
|Монреаль
|55
|23
|32
|50
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|55
|30
|25
|71
|2
|Виннипег
|55
|34
|21
|69
|3
|Колорадо
|53
|29
|24
|63
|4
|Миннесота
|54
|28
|26
|61
|5
|Нэшвилл
|52
|25
|27
|56
|6
|Сент-Луис
|53
|25
|28
|53
|7
|Аризона
|55
|19
|36
|46
|8
|Чикаго
|53
|16
|37
|37
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|54
|32
|22
|68
|2
|Лос-Анджелес
|55
|30
|25
|67
|3
|Сиэтл
|54
|30
|24
|66
|4
|Эдмонтон
|55
|30
|25
|66
|5
|Калгари
|54
|25
|29
|61
|6
|Ванкувер
|55
|21
|34
|46
|7
|Сан-Хосе
|55
|17
|38
|45
|8
|Анахайм
|55
|17
|38
|40
|17.02
|03:00
|
Вашингтон – Флорида
|3 : 6
|17.02
|03:00
|
Каролина – Монреаль
|6 : 2
|17.02
|03:00
|
Коламбус – Виннипег
|3 : 1
|17.02
|04:00
|
Нэшвилл – Бостон
|0 : 5
|17.02
|05:00
|
Сент-Луис – Нью-Джерси
|- : -
|17.02
|05:00
|
Калгари – Детройт
|- : -
|17.02
|06:00
|
Вегас – Сан-Хосе
|- : -
|17.02
|06:00
|
Сиэтл – Филадельфия
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|55
|99
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|53
|80
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|54
|78
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|55
|42
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|53
|39
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|53
|36
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|34
|1.90
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|23
|2.17
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|41
|2.23