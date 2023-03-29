Торопченко сравнял счет в матче «Сент-Луиса» с «Ванкувером»

«Сент-Луис» сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера».

На 12-й минуте российский нападающий Алексей Торопченко забросил шайбу. Для него это 7-й гол в нынешнем сезоне.