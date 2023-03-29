Малкин забросил 26-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Питтсбург» сократил отставание в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта». На 8-й минуте второго периода счет стал 2:3.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин реализовал большинство своей команды. Для него это 26-я заброшенная шайба в этом сезоне.

Ранее в этой встрече Малкин также сделал голевую передачу.