Трансляция матча НХЛ «Тампа-Бэй» — «Монреаль» 1 января во Вконтакте начнется в 03.00

В ночь на 1 января 2024 года «Тампа-Бэй» на своем домашнем льду «Амали-арена» примет «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра начнется в 03.00 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция матча НХЛ «Тампа-Бэй» — «Монреаль» в прямом эфире пройдет в соцсети «ВКонтакте». Следить за ключевыми событиями противостояния можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

«Лайтнинг» с 39 баллами находятся на 10-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Канадиенс» — 13-е с 35 очками на «Востоке».

Российский форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров на текущий момент является лучшим бомбардиром регулярки НХЛ с 59 (25+34) очками в 36 матчах.

Узнать подробную информацию о расписании игры «Лайтнинг» в новогодние праздники можно по ссылке на сайте «СЭ».

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