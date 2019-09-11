«Торонто» предлагал Марнеру 7-летний контракт

«Торонто» продолжает переговоры о подписании нового контракта с нападающим Митчем Марнером. «Кленовые листья» предлагали 22-летнему форварду контракт на 7 лет с ежегодным окладом в 11 миллионов долларов, сообщает в Twitter инсайдер TSN Даррен Дрегер.

Сам Марнер хочет подписать контракт на 3 или 4 года.

Нападающий в прошлом сезоне набрал 94 (26+68) очка в 82 матчах регулярного чемпионата, а также записал на свой счет 4 (2+2) очка в плей-офф.

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