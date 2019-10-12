«Торонто» обыграл «Манитобу», Коршков и Чибисов отметились голами

«Манитоба», которая является фарм-клубом «Виннипега», в домашнем матче регулярного чемпионата АХЛ проиграла «Торонто» — 2:3. В составе победителей во второй встрече подряд отличился Егор Коршков. У канадского клуба гол на счету Андрея Чибисова, это его первый результативный балл в заокеанской карьере. Ворота его команды защищал Михаил Бердин.

Коршков — третья звезда матча, Чибисов — вторая.

Коршков забил второй гол в сезоне за фарм-клуб «Торонто»