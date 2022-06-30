«Торонто» готов обменять права на Михеева

«Торонто» готов обменять права на российского нападающего команды Илью Михеева.

По данным журналиста The Athletic Пьера ЛеБруна, клуб уже объявил об этом командам.

Михеев в регулярном чемпионате НХЛ-2021/22 сыграл за команду 53 матча и набрал 32 (21+11) очка. В плей-офф на счету форварда 7 матчей и 4 (2+2) очка.

Двухлетний контракт 27-летнего хоккеиста с «Торонто» подходит к концу, а новое соглашение между сторонами еще не заключено.