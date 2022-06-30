В Госдуме высказалась о заявлении американского журналиста, призвавшего арестовать Овечкина

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал заявление американского журналиста Кита Олберманна, который призвал арестовать Александра Овечкина в ответ на задержание баскетболистки Бриттни Грайнер.

«Из своей зарплаты я оплачу приезд американским журналистам и лечение. Потому что бесплатное лечение мы не можем дать иностранным гражданам. И замечу: лечение будет в одной из лучших психиатрических клиник нашей страны. Просто здравому человеку такая бредятина в голову не придет. Что-то у него там не в порядке, поэтому мы ему оплатим лечение. Из России он уедет с нормальным настроением: отдохнувшим, с хорошими мыслями. И пусть пишет дальше нормальные вещи, освещая объективно те или иные мировые проблемы. Грубо говоря, в психушку положим парня, тут его полечим немножко. И уедет он нормальным, я за это все заплачу».

Также Свищев напомнил, что может быть за такие преступления.

«Понимаете, американская баскетболистка совершила одно из самых, в моем понимании, аморальных преступлений современности. Заниматься перевозкой и распространением запрещенных наркотических препаратов — это одно из самых опасных преступлений, на сегодняшний день. Во многих странах за это предусмотрена смертная казнь, поэтому, пусть радуется, что к ней еще лояльно относятся в России. Своими высказываниями американский журналист пытается оправдать действия своей соотечественницы, то он может являться соучастником и его самого можно, и нужно привлекать к ответственности, а в отношении нашего прославленного спортсмена, такого как Овечкин, он должен тихонечко сидеть и вообще не открывать свой, не профессиональный, рот, к сожалению», — сказал Свищев корреспонденту «СЭ» Сардаряну Алексею.

Ранее 31-летнюю Грайнер арестовали в начале марта в аэропорту «Шереметьево» по подозрению в контрабанде наркотиков. При досмотре у американки нашли вейпы и жидкость, в которой содержалось гашишное масло.