В Госдуме высказалась о заявлении американского журналиста, призвавшего арестовать Овечкина
Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал заявление американского журналиста Кита Олберманна, который призвал арестовать Александра Овечкина в ответ на задержание баскетболистки Бриттни Грайнер.
«Из своей зарплаты я оплачу приезд американским журналистам и лечение. Потому что бесплатное лечение мы не можем дать иностранным гражданам. И замечу: лечение будет в одной из лучших психиатрических клиник нашей страны. Просто здравому человеку такая бредятина в голову не придет. Что-то у него там не в порядке, поэтому мы ему оплатим лечение. Из России он уедет с нормальным настроением: отдохнувшим, с хорошими мыслями. И пусть пишет дальше нормальные вещи, освещая объективно те или иные мировые проблемы. Грубо говоря, в психушку положим парня, тут его полечим немножко. И уедет он нормальным, я за это все заплачу».
Также Свищев напомнил, что может быть за такие преступления.
«Понимаете, американская баскетболистка совершила одно из самых, в моем понимании, аморальных преступлений современности. Заниматься перевозкой и распространением запрещенных наркотических препаратов — это одно из самых опасных преступлений, на сегодняшний день. Во многих странах за это предусмотрена смертная казнь, поэтому, пусть радуется, что к ней еще лояльно относятся в России. Своими высказываниями американский журналист пытается оправдать действия своей соотечественницы, то он может являться соучастником и его самого можно, и нужно привлекать к ответственности, а в отношении нашего прославленного спортсмена, такого как Овечкин, он должен тихонечко сидеть и вообще не открывать свой, не профессиональный, рот, к сожалению», — сказал Свищев корреспонденту «СЭ» Сардаряну Алексею.
Ранее 31-летнюю Грайнер арестовали в начале марта в аэропорту «Шереметьево» по подозрению в контрабанде наркотиков. При досмотре у американки нашли вейпы и жидкость, в которой содержалось гашишное масло.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|Финал
|Счет в серии
|
Колорадо - Тампа-Бэй
|4 - 2
|1/2 финала
|
Рейнджерс - Тампа-Бэй
|2 - 4
|
Колорадо - Эдмонтон
Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
|4 - 0
|Второй раунд
|
Калгари - Эдмонтон
|1 - 4
|
Каролина - Рейнджерс
|3 - 4
|
Колорадо - Сент-Луис
|4 - 2
|
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
|0 - 4
|Первый раунд
|
Флорида - Вашингтон
|4 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
|4 - 0
|
Калгари - Даллас
|4 - 3
|
Рейнджерс - Питтсбург
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 3
|
Торонто - Тампа-Бэй
|3 - 4
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 4
|
Каролина - Бостон
|4 - 3
|27.06
|03:00
|
Тампа-Бэй – Колорадо
|1 : 2
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|16
|33
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|16
|31
|
|
Кэйл Макар
Колорадо
|20
|29
|И
|Г
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|20
|13
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|15
|13
|
|
Стивен Стэмкос
Тампа-Бэй
|23
|11
|И
|КН
|
|
Даниэл Владарж
Калгари
|1
|0
|
|
Эрик Челльгрен
Торонто
|1
|0
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|6
|1.72