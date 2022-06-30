«Тампа» начала искать варианты для обмена защитника Макдоны

«Тампа» начала поиски вариантов для обмена защитника Райана Макдоны, сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

По данным источника, клуб занимается поиском другой команды, которая была бы готова совершить обмен и в которую бы согласился перейти защитник. В контракте американского хоккеиста предусмотрен запрет на обмен.

Руководство «Тампы» вынуждено принять такое решение, чтобы освободить место под потолком зарплат и получить шанс сохранить неограниченно свободных агентов Ондржея Палата и Ника Пола.

Отмечается, что игроки команды были расстроены, когда узнали о том, что Макдона может уйти.

Американец перешел в «Тампу» из «Рейнджерс» по ходу сезона-2017/18. С «Лайтнинг» он выиграл два Кубка Стэнли.

В прошедшем регулярном сезоне НХЛ Макдона принял участие в 71 встрече, набрав 26 (4+22) очков. В плей-офф на счету защитника 23 матча, где он заработал пять (1+4) очков при общей полезности «+1».