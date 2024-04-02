«Торонто» — «Флорида»: видеообзор матча НХЛ

«Торонто» одержал победу над «Флоридой» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:4.

За «Мэйпл Ливз» дубль оформил Остон Мэттьюс, еще по голу забили Мэттью Низ, Ник Робертсон, Тайлер Бертуцци и Давид Кампф.

У «Пантерз» отличились Владимир Тарасенко, оформивший дубль, Брандон Монтор, Сэм Райнхарт и Сэм Беннетт.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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