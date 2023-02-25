Томас ответил на критику лидеров «Сент-Луиса» от Беруби: «Неприятно это слышать. Его слова далеки от правды»
Нападающий «Сент-Луиса» Роберт Томас ответил на критику главного тренера команды Крэйга Беруби.
После поражения от «Ванкувера» (2:3 ОТ) специалист заявил, что лидеры «Блюз» не выполняют своих обязанностей и играют без желания.
«Было очень неприятно это слышать. Я — часть этой команды уже давно. Слова Беруби далеки от правды, я знаю, что в нашей раздевалке нет неравнодушных. Победы приносят знания о том, какой должна быть команда, чтобы прийти к успеху. Из поражений можно извлечь еще ббольше опыта, это лучшее время, чтобы разобраться в себе и сделать шаг вперед», — сказал в интервью ESPN Томас.
«Сент-Луис» занимает 11-е место в таблице Западной конференции НХЛ с 56 очками в 58 матчах. Команда проиграла 4 последних матча.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|57
|39
|18
|86
|2
|Нью-Джерси
|58
|38
|20
|81
|3
|Рейнджерс
|58
|33
|25
|75
|4
|Айлендерс
|62
|30
|32
|67
|5
|Питтсбург
|57
|27
|30
|63
|6
|Вашингтон
|60
|28
|32
|62
|7
|Филадельфия
|60
|23
|37
|56
|8
|Коламбус
|58
|18
|40
|41
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|57
|44
|13
|93
|2
|Торонто
|59
|36
|23
|80
|3
|Тампа-Бэй
|57
|36
|21
|76
|4
|Баффало
|57
|30
|27
|64
|5
|Детройт
|57
|28
|29
|64
|6
|Флорида
|61
|29
|32
|64
|7
|Оттава
|57
|27
|30
|58
|8
|Монреаль
|58
|25
|33
|54
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|58
|30
|28
|72
|2
|Виннипег
|59
|35
|24
|71
|3
|Миннесота
|59
|32
|27
|70
|4
|Колорадо
|56
|32
|24
|69
|5
|Нэшвилл
|56
|28
|28
|62
|6
|Сент-Луис
|58
|26
|32
|56
|7
|Аризона
|58
|20
|38
|49
|8
|Чикаго
|57
|20
|37
|45
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|58
|35
|23
|75
|2
|Лос-Анджелес
|60
|33
|27
|74
|3
|Эдмонтон
|59
|32
|27
|72
|4
|Сиэтл
|58
|32
|26
|70
|5
|Калгари
|59
|27
|32
|66
|6
|Ванкувер
|58
|23
|35
|51
|7
|Сан-Хосе
|59
|18
|41
|47
|8
|Анахайм
|59
|18
|41
|43
|25.02
|03:00
|
Каролина – Оттава
|4 : 0
|25.02
|03:00
|
Торонто – Миннесота
|2 : 1 ОТ
|25.02
|03:00
|
Филадельфия – Монреаль
|2 : 5
|25.02
|03:00
|
Флорида – Баффало
|1 : 3
|25.02
|03:30
|
Айлендерс – Лос-Анджелес
|2 : 3
|25.02
|04:00
|
Виннипег – Колорадо
|1 : 5
|25.02
|20:30
|
Коламбус – Эдмонтон
|- : -
|25.02
|21:00
|
Вашингтон – Рейнджерс
|- : -
|25.02
|23:30
|
Сент-Луис – Питтсбург
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|59
|109
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|57
|87
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|57
|81
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|59
|46
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|57
|42
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|57
|39
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|36
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|27
|2.06
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|43
|2.24