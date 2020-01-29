Тодд Рирден: «Ожидаю, что лучший хоккей Кузнецова придет во второй половине сезона»

Главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден оценил игру нападающего Евгения Кузнецова, а также поделился мнением, как скандал сказался на россиянине. Летом Кузнецов был уличен в употреблении кокаина, за что получил четырехлетнюю дисквалификацию во всех турнирах, которые проводятся под эгидой ИИХФ. НХЛ дисквалифицировала форварда только на три матча.

— Это была трудная ситуация. Но Кузи надо было через нее пройти, и команде — тоже. К таким вещам невозможно быть готовым. Для нас это тоже стало новым опытом.

Мы все постарались помочь ему забыть об этой истории и вернуться в обычное русло. Рад видеть его продолжающей расти молодой личностью. Конечно, ему было непросто, пропустив первые три матча, вкатываться в сезон, и определенная нестабильность в его игре присутствовала. Но видели мы и вспышки настоящего Кузнецова. Ожидаю, что его лучший хоккей придет во второй половине сезона.

Кстати, хочу заметить, что он из всей команды, пожалуй, в наибольшей степени помогает Самсонову за пределами льда, делая все, чтобы тот как можно быстрее себя почувствовал себя частью «Вашингтон Кэпиталз». Понятно, что английский Ильи пока не идеален, и Кузи всячески его поддерживает в адаптации. Он реально помогает нашему молодому голкиперу каждый день! Это реальный показатель роста Евгения как личности. Будущее хоккея — за хоккеистами с таким техническим оснащением, как он. Но важно, что он сейчас правильно ведет себя не только на льду.

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