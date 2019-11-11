Тодд Маклеллан: «Каждый хочет, чтобы Ковальчук забивал 50 голов за сезон»

Главный тренер «Лос-Анджелеса» Тодд Маклеллан поделился мнением об игре российского нападающего Ильи Ковальчука. Его безголевая серия составляет девять матчей.

— Ох, Кови... Он словно магнит для всеобщего внимания, — цитирует Маклеллана российская версия официального сайта НХЛ. — Что вполне объяснимо — его карьера, вполне возможно, когда-нибудь приведет его в Зал славы. Каждый хочет, чтобы он забивал 50 голов за сезон, как в молодые годы. И мы тоже этого хотим. Но для нас не менее важно, чтобы он показывал стабильную, цельную игру в каждом матче. Пока это случается не всегда. Иногда к его самоотдаче нет никаких претензий, иногда она, на мой взгляд, оставляет желать лучшего... Однако, вам не кажется, что мы слишком многого хотим от Кови? Игра всей команды вызывает массу вопросов. И нам всем нужно нести за нее ответственность.

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