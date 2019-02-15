Ти Джей Оши набрал 500-е очко в карьере в НХЛ

Нападающий "Вашингтона" Ти Джей Оши оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Сан-Хосе" (5:1), что позволило форварду набрать 500-е очко в карьере за время выступлений в американской лиге, сообщает официальный Твиттер столичной команды.
В текущем сезоне 32-летний американец принял участие в 46 играх за "Кэпиталз" и набрал 36 (18+18) очков.
That tally marks @TJOshie77's 500th career point in the @NHL! #ALLCAPS pic.twitter.com/iJydVzvwK3– Washington Capitals (@Capitals) 15 февраля 2019 г.
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