Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

The Athletic: Шалунов и Жафяров могут стать игроками «Чикаго»

19:34
Максим Шалунов. Фото ХК ЦСКА.
Максим Шалунов. Фото ХК ЦСКА.
Теги:

«Чикаго» перед началом следующего сезона может подписать двух игроков из КХЛ. Речь идет о нападающих Максиме Шалунове и Дамире Жафярове, утверждает The Athletic.

В минувшем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ Жафяров выходил на лед в составе «Торпедо» в 58 матчах, набрав в них 61 (21+40) очко. В плей-офф на его счету 1 результативная передача в 4 встречах.

Шалунов набрал 35 (18+17) очков за ЦСКА в 52 матчах регулярки. В плей-офф он отыграл 22 встречи и отметился 18 (12+6) очками.

Читайте также

Начало матча «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» отложили из-за протеста фанатов
Блинкен и Бабиш обсудили по телефону ситуацию с Россией
? На какую героиню из советских фильмов вы похожи — тест
Доит коров и разжигает печь: Надежда Савченко нашлась в деревне

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд