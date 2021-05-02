The Athletic: Шалунов и Жафяров могут стать игроками «Чикаго»

«Чикаго» перед началом следующего сезона может подписать двух игроков из КХЛ. Речь идет о нападающих Максиме Шалунове и Дамире Жафярове, утверждает The Athletic.

В минувшем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ Жафяров выходил на лед в составе «Торпедо» в 58 матчах, набрав в них 61 (21+40) очко. В плей-офф на его счету 1 результативная передача в 4 встречах.

Шалунов набрал 35 (18+17) очков за ЦСКА в 52 матчах регулярки. В плей-офф он отыграл 22 встречи и отметился 18 (12+6) очками.