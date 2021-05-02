«Коламбус» официально подписал контракт с Чинаховым

«Коламбус» на официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Егором Чинаховым. Россиянин заключил стандартный контракт новичка на три сезона.

NEWS: #CBJ have signed 2020 1st round pick Yegor Chinakhov to a three-year entry level contract beginning in the 2020-21 season.



The forward helped Avangard Omsk win the 2021 KHL Gagarin Cup.https://t.co/LokTTPSOET — CBJ Public Relations (@BlueJacketsPR) May 2, 2021

Чинахов выставлял кандидатуру на драфт НХЛ-2020 и был выбран в первом раунде под 21-м номером «Коламбусом». В сезоне КХЛ Егор набрал 17 (10+7) очков в 32 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф игрок набрал 7 очков (5+2).