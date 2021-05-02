«Коламбус» официально подписал контракт с Чинаховым
23:02
«Коламбус» на официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Егором Чинаховым. Россиянин заключил стандартный контракт новичка на три сезона.
Чинахов выставлял кандидатуру на драфт НХЛ-2020 и был выбран в первом раунде под 21-м номером «Коламбусом». В сезоне КХЛ Егор набрал 17 (10+7) очков в 32 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф игрок набрал 7 очков (5+2).
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