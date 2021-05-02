«Вашингтон», «Питтсбург» и «Миннесота» уже в плей-офф, «Рейнджерс» не сыграют в Кубке Стэнли

Регулярный чемпионат НХЛ близится к своему завершению и ряд команд уже забронировали себе место в плей-офф.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса сезон начался только 13 января, каждая команда проведет по 56 матчей внутри своего дивизиона.

Кто уже вышел в плей-офф. Расклад на 2 мая:

Центральный дивизион

Вышли в плей-офф: «Каролина», «Флорида», «Тампа-Бэй».

«Даллас» (55 очков) и «Нэшвилл» (58) ведут борьбу за последнюю, четвертую путевку для участия в Кубке Стэнли.

Кто не попал в плей-офф: «Коламбус», «Детройт», «Чикаго».

Западный дивизион

Вышли в плей-офф: «Вегас», «Колорадо», «Миннесота».

«Сент-Луис» (53) и «Аризона» (50) ведут борьбу за попадание в плей-офф. У «Блюз» — три матча в запасе по сравнению с конкурентом.

Кто не попал в плей-офф: «Анахайм», «Лос-Анджелес», «Сан-Хосе».

Северный дивизион

Вышли в плей-офф: «Торонто».

Официально в канадской группе только одна команда забронировала место в плей-офф. Далее идет тройка фаворитов на попадание в число лучших: «Эдмонтон» (62), «Виннипег» (57) и «Монреаль» (55). Постарается навязать борьбу «Калгари» (47 очков).

Кто не попал в плей-офф: «Ванкувер», «Оттава».

Восточный дивизион

Вышли в плей-офф: «Питтсбург», «Вашингтон», «Айлендерс».

Вопрос выхода «Бостона» (66) в плей-офф с четвертого места почти решенный вопрос. У «Рейнджерс» на 8 очков меньше и сыграно на две игры больше «Брюинз».

Кто не попал в плей-офф: «Баффало», «Нью-Джерси», «Филадельфия» и «Рейнджерс».